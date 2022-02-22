Париж, 22 февраля, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён, находящийся с визитом в Париже, встретился 21 февраля с министром иностранных дел Индии Субрахманьямом Джайшанкаром. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Южная Корея

По их словам, представители двух стран обсудили региональные вопросы, пути расширения сотрудничества, включая сотрудничество на международной арене, и обменов в различных областях.

Участники встречи договорились работать над восстановлением обменов людьми, которые были фактически прекращены из-за пандемии коронавируса. А также отметили важность поисков путей дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества в различных областях.