Калуга, 22 февраля, 2022, 09:04 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Владислав Шапша поддержал решение главы государства о признании ЛНР и ДНР, назвав данное решение историческим. Об этом он написал в социальных сетях.

Флаги ДНР и ЛНР

«Президент России Владимир Путин подписал указ о признании Луганской и Донецкой народных республик. Историческое, принципиальное решение, однозначно указывающее на приоритеты России в защите своих национальных интересов и безопасности наших людей. Поддерживаю главу государства», — отметил Владислав Шапша.

Как сообщало ИА REGNUM 21 февраля в Калуге губернатор Владислав Шапша провёл первое заседание оперативного штаба по организации помощи жителям Донецка и Луганска, вынужденно покинувшим свои дома. В области уже определены три пункта временного размещения на базе детских оздоровительных лагерей и санаториев.

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«Дальше — по необходимости. Проживание, питание, медпомощь. Это основное. Важно: тесты, безопасность при перевозке, общественный порядок», — подчеркнул на заседании оперштаба калужский губернатор.