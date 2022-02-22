Сеул, 22 февраля, 2022, 08:31 — ИА Регнум. Национальное собрание (парламент) Южной Кореи приняло 21 февраля дополнительный бюджет на сумму 16,9 трлн вон (~$14,2 млрд). Об этом сообщает Yonhap News.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Согласно опубликованным данным, в ходе пленарного заседания правящая и оппозиционные партии договорились увеличить бюджет, предложенный правительством, на 2,9 трлн вон (~$2,4 млрд).

Согласно законопроекту, около 3,3 млн индивидуальных предпринимателей и самозанятых получат до 3 млн вон (~$2,5 тыс.) в качестве помощи.

Дополнительный бюджет также будет включать в себя расходы на поставку наборов для самотестирования для 6 млн человек и поддержку внештатных работников, которые были исключены из прошлых программ помощи.

Напомним, что в 2020 году правительство Южной Кореи приняло четыре дополнительных бюджета на общую сумму около 67 трлн вон (~$56 млрд), а в 2021 году — два дополнительных бюджета на общую сумму около 50 трлн вон (~$41,85 млрд).