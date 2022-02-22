Астана, 22 февраля, 2022, 08:23 — ИА Регнум. На данный момент страны — гаранты процесса по урегулирования в Сирии в «астанинском» формате (Россия, Иран и Турция) еще не обращались к Казахстану по поводу проведения очередного раунда переговоров. Об этом 22 февраля заявил журналистам вице-премьер, министр иностранных дел республики Мухтар Тлеуберди.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

«Страны-гаранты пока не обращались (к Казахстану)», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

При этом предыдущий, 17-й, раунд международных переговоров в «астанинском» формате по Сирии состоялся в Нур-Султане 21−22 декабря минувшего года.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне дальнейшее российско-сирийское сотрудничество по различным направлениям обсудили на встрече министры иностранных дел России и Сирии Сергей Лавров и Фейсал Микдад.