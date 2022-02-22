Самара, 22 февраля, 2022, 08:22 — ИА Регнум. Четыре пункта временного размещения развернули в Самарской области для приема беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Александр Погожев ИА REGNUM Пункт временного размещения беженцев в пансионате «Звезда»

Следите за развитием событий в трансляции: «Ситуация в Донбассе после признания Россией ЛНР и ДНР — трансляция»

Данный вопрос обсуждали на оперативном совещании в областном правительстве.

Сообщается, что в Самару из Таганрога прибудет около одной тысячи беженцев с Донбасса. Для координации действий по приему людей в регионе была создана рабочая группа.

Отмечается, что в большинстве своем, вынужденные переселенцы — это женщины и дети. При этом списки прибывающих пока не известны.

«Нас беспокоит состояние здоровья людей, мы должны знать, есть ли больные и тяжелобольные, люди с хроническими заболеваниями. Соответствующие поручения по обеспечению нас информацией Игорь Анатольевич дал, такая информация будет предоставлена», — сообщил глава Самарской области Дмитрий Азаров.

Он подчеркнул, что очень важно отработать вопрос размещения детей, которые остались без попечения родителей.

Сообщается, что жителей Донбасса намерены размещать в четырех пунктах временного размещения. В каждом пункте уже готовы к работе медработники, специалисты по безопасности, психологи.

Глава Самарской области поручил областному министерству социально-демографической политики с 22 февраля до приезда состава организовать работу специалистов, которые к моменту прибытия должны четко координировать действия прибывших.

«Коллеги, нам нужна полная координация для того, чтобы в кратчайший срок людей разместить по учреждениям, которые мы подготавливаем. Вся подготовительная работа должна быть завершена уже сегодня», — заявил губернатор.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Самарской области поблагодарил жителей за помощь беженцам из Донбасса.