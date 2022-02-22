Кемерово, 22 февраля, 2022, 08:14 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 22 февраля, медицинскую помощь получают 22 029 пациентов с коронавирусом. Днём ранее — 23 320 пациентов, сообщает оперативный штаб региона.

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За прошедшие сутки на территории региона было выявлено 1623 случая заражения коронавирусом. За это же время шесть пациентов скончались, 2908 человек выздоровели.

Всего в Кузбассе зарегистрировано 138 966 случаев заражения коронавирусом, 114 854 человека выздоровели, 2083 пациента скончались.