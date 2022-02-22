Барнаул, 22 февраля, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Медицинские лаборатории в Алтайском крае, в отличие от лабораторий в других регионах, не снижают стоимость ПЦР-тестирования на COVID-19. Активисты Народного фронта выяснили это в ходе повторного мониторинга. Подробности сегодня, 22 февраля, сообщает пресс-служба алтайского отделения ОНФ.

Иван Шилов, ИА REGNUM ПЦР-тестирование

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Тенденция на снижение отмечена в целом ряде регионов. Например, в Якутии и Москве лаборатории за последние три недели снизили цены больше чем на 500 руб. Они были одними из самых высоких в стране. В Алтайском крае ситуация не изменилась — средняя стоимость ПЦР-тестирования с учетом забора биоматериала составляет 1460 руб. Самый дорогой тест делают в Барнауле за 1825 руб.

При этом в Алтайском крае самая низкая стоимость ПЦР-тестирования среди регионов Сибирского федерального округа — 1070 руб. в Барнауле с учетом забора биоматериала. Самые дорогие тесты делают в Кемеровской области — за 2600 руб. А средняя стоимость тестирования в Сибири составляет 1649 руб.

В дальневосточных регионах она достигает 3000 руб., причем не только в частных, но и в государственных учреждениях, которые за счет ПЦР-тестирования компенсируют снижение доходов по другим платным услугам. Руководитель регионального исполкома Народного фронта в Алтайском крае Сергей Войтюк считает, что Минздрав России и региональные органы управления здравоохранением должны поменять экономику процесса в государственных клиниках при оказании платных услуг и в моменты пиковых нагрузок привлекать частные сетевые лаборатории к проведению ПЦР-тестирования в рамках ОМС. Кроме того, алтайские общественники по-прежнему призывают проводить в регионах более оперативное и дешевое экспресс-тестирование в рамках ОМС.

«Тарифы на платные услуги для тех, кому тестирование нельзя сделать бесплатно в государственных клиниках, нужно централизовано снижать через соответствующие распоряжения органов управления здравоохранения регионов. Кроме того, медики, выполняющие тестирование, за свой тяжелый труд по восемь часов в противочумных костюмах должны получать специальные социальные выплаты во всех регионах. И это не должно зависеть от позиции и воли главного врача или регионального управления здравоохранения», — добавил Войтюк.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за «Омикрона» оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По состоянию на 21 февраля за сутки выявлены 3900 новых носителей (на 213 человек меньше, чем сутками ранее). Сокращение, вероятно, связано с тем, что почти вдвое сократилось число тестирований — до 8986 (на 7472 меньше, чем сутками ранее).

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