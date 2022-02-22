Томск, 22 февраля, 2022, 07:47 — ИА Регнум. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поддержал решение президента Владимира Путина признать независимость ДНР и ЛНР. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Kremlin.ru Сергей Жвачкин

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«Безусловно, мы поддерживаем решение президента признать ДНР и ЛНР. Это не только признание независимости территорий, но и признание для миллионов живущих там людей права на жизнь, права на мир, права на русский язык», — отметил он.

По его словам, решение было выстраданным. Глава региона добавил, что сибиряки всегда были рядом с жителям Донбасса и переживали за них.

«Теперь жители народных республик, от которых давно отказалась Украина, смогут мирно жить на своей земле, не боясь за завтрашний день», — подчеркнул Сергей Жвачкин.

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