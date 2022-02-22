Берлин, 22 февраля, 2022, 07:41 — ИА Регнум. Решение о признании суверенитета Донецкой и Луганской Народной Республик призвали отозвать Россию власти Германии. Такое заявление сделала 22 февраля постоянный представитель ФРГ при ООН Антье Лендертсе в ходе заседания Совета Безопасности по ситуации вокруг Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

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Постпред ФРГ при ООН призвала Россию безотлагательно отозвать решение о признании независимости ДНР и ЛНР и снова вернуться к выполнению своих обязательств в рамках минских соглашений, согласованных «нормандской четвёркой».

Кроме того, Лендертсе отметила, что Россия не должна нарушать границ Украины, признанных международным сообществом, и обязана немедленно вывести войска из регионов в непосредственной близости от украинской границы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд подтвердила введение властями США нового пакета санкций в отношении России.