Ульяновск, 22 февраля, 2022, 06:41 — ИА Регнум. В Ульяновской области не изменилось количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Это следует из оперативных данных управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По сведениям ведомства, 21 февраля в регионе лабораторно выявлено 1400 носителей инфекции SARS-CoV-2. Напомним, что 20 февраля в Ульяновской области подтверждён 1401 случай заражения новой коронавирусной инфекцией.

Всего с начала пандемии в регионе сделано 1 854 419 исследований на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области для улучшения работы телемедицинского центра в поликлиниках создано 17 дистанционных консультативных центров, число каналов связи увеличили с 30 с до 300, в штат привлечены студенты, волонтёры и работники культуры.