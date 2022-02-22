Нью-Йорк, США, 22 февраля, 2022, 06:05 — ИА Регнум. Признанием независимости Луганской и Донецкой Народных Республик Россия осуществила «явную атаку» на суверенитет и территориальную целостность Украины. Такое заявление сделала постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд в ходе экстренного заседания Совбеза ООН по ситуации на Украине.

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"Явная атака России на суверенитет и территориальную целостность Украины является неспровоцированной», — заявила постпред США при ООН.

Линда Томас-Гринфилд напомнила, что Украина является страной — участницей ООН, а «атака» России нарушает все основополагающие принципы международного права, бросает вызов Уставу ООН и создаёт предлог для «дальнейшего вторжения» на территорию Украины.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в ООН выразили сожаление в связи с признанием Россией независимости ДНР и ЛНР.