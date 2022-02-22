Якутск, 22 февраля, 2022, 06:15 — ИА Регнум. Западные страны не оставят без внимания заявление президента России Владимира Путина и предпримут ответные действия, в том числе санкции. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM 22 февраля политолог из Якутии Андрей Данилов, комментируя заявление российского лидера о признании суверенитета Луганской и Донецкой Народных Республик.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

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«Всё-таки в конце концов Россия не боится реакции Запада на какие-либо действия, не боится санкций. Россия может дать адекватный ответ и чувствует свою силу. Может быть, да, силы не так велики и не равны, но в любом случае из-за того, что Россия может дать адекватный ответ, горячего противостояния, я думаю, не будет, даже со стороны Украины. Во-первых, у населения нет желания воевать. Никто не хочет умирать за интересы, скажем так, крупного капитала, каких-либо политиков и тех, кто за ними стоит. Война — это продолжение экономики, как и политика, и дипломатия. Если конфликт можно решить дипломатически, то, можно сказать, ты победил», — констатировал политолог.

Вместе с тем он уверен, что последствия заявления Владимира Путина не заставят себя ждать.

«Естественно, население России и руководство страны прекрасно понимают, что просто так этого не оставят наши так называемые западные партнёры и навалят нам кучу санкций. Мы уже сегодня это ощутили, доллар сейчас стоит 83 рубля. Это хороший момент, чтобы скупить наши акции, которые подешевели», — сказал Андрей Данилов.

«Будем ждать последствия. Главное, чтобы не было войны», — подытожил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля президент России Владимир Путин объявил о признании суверенитета Луганской и Донецкой Народных Республик. С лидерами ЛНР и ДНР Россия подписала договоры о дружбе и взаимопомощи.