Хэфэй, Китай, , 05:30 — REGNUM Полиция района Цяочэн города Бочжоу провинция Аньхой на востоке Китая обнародовала причину инцидента с утоплением, в результате которого накануне погибли шесть человек, сообщает 21 февраля агентство Синьхуа.

Трицикл Apinya Motor1

Местный житель деревни по фамилии Го был пьян перед тем, как сесть за руль электрической трехколесной тележки с кузовом, в которой находились пять других пассажиров, в том числе четверо детей, чтобы затем отправиться на рыбалку на местный пруд.

Транспортное средство упало в речную канаву в деревне в районном городе Лидэ. Водитель и пассажиры были найдены мертвыми около 7:00 по местному времени 20 февраля.