Хэфэй, Китай, 22 февраля 2022, 05:30 — REGNUM Полиция района Цяочэн города Бочжоу провинция Аньхой на востоке Китая обнародовала причину инцидента с утоплением, в результате которого накануне погибли шесть человек, сообщает 21 февраля агентство Синьхуа.
Местный житель деревни по фамилии Го был пьян перед тем, как сесть за руль электрической трехколесной тележки с кузовом, в которой находились пять других пассажиров, в том числе четверо детей, чтобы затем отправиться на рыбалку на местный пруд.
Транспортное средство упало в речную канаву в деревне в районном городе Лидэ. Водитель и пассажиры были найдены мертвыми около 7:00 по местному времени 20 февраля.