Владивосток, 22 февраля, 2022, 05:24 — ИА Регнум. Губернатор Приморья Олег Кожемяко поддержал решение президента РФ Владимира Путина о признании независимости и суверенитета Донецкой и Луганской народных республик и сказал, что край окажет необходимую помощь жителям республик, если она потребуется, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Алексей Колчин ИА REGNUM За Россию!

Следите за развитием событий в трансляции: «Обращение Путина к согражданам: Россия признает Донбасс — трансляция»

Читайте также: Эксперт: Россия объявила о новой политике на основе русских интересов

«Там проживают 800 тыс. россиян, наших земляков, тех, кто связан с Россией. У нашей страны найдутся средства, чтоб защитить этих людей. И Приморье не останется в стороне — хоть мы и далеко, но не безучастны к тому, что происходит», — сказал Кожемяко.

Губернатор добавил, что организуется сбор гуманитарной помощи, при необходимости Приморье готово разместить у себя жителей Донецка и Луганска.

Определены 14 пунктов временного размещения общей вместимостью 1350 человек. Если потребуется, могут быть задействованы дополнительные объекты, тем самым увеличено количество мест до 3550.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия меняет принципы политики на постсоветском пространстве и создает для этого идеологическую базу, заявил ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.