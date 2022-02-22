Киев, , 05:08 — REGNUM Созыв стран в формате «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция) инициировал президент Украины Владимир Зеленский. Соответствующее заявление украинский лидер сделал в своём обращении к согражданам 22 февраля, которое транслировалось телеканалом «Рада».

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

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Зеленский уточнил, что в связи с признанием Россией Луганской и Донецкой Народных Республик он инициировал проведение заседания Совета Безопасности ООН, проведение специального заседания ОБСЕ и созыв стран в формате «нормандской четверки». В настоящее время, по словам украинского лидера, он ожидает «чётких и эффективных действий» от зарубежных партнёров Украины.

«Мы хотим мира, но последовательны в своих действиях», — пояснил Зеленский и напомнил о запросе Украины в СБ ООН для проведения консультаций в рамках Будапештского меморандума.

Также украинский лидер уточнил, что уже обсудил создавшуюся ситуацию с президентом США Джозефом Байденом, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, лидером Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и главой Европейского совета Шарлем Мишелем. В планах у Зеленского, по его словам, разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Украины Зеленский заявил в обращении к народу о верности страны дипломатическому и мирному пути урегулирования, и о том, что Украина «никому ничего не должна и никому ничего не отдаст».

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