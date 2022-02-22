Пекин, 22 февраля, 2022, 04:46 — ИА Регнум. Растущее число научно-технических журналов из Китая улучшили свои международные рейтинги с тех пор, как страна запустила план по повышению качества своих журналов, причем 96 из них входят в глобальный верхний квартиль по своей тематике, сообщает газета Science and Technology Daily.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Выступая на пресс-конференции, Китайская ассоциация науки и техники (CAST) заявила, что 25 журналов китайских издателей входят в топ-5% по всему миру по тематике, в то время как 20 журналов входят в топ-3%, а семь журналов входят в топ-1%. Число зарубежных учреждений, ссылающихся на научно-технические журналы Китая, увеличилось с 864 до 9608, а количество источников цитирования выросло с 42 стран и регионов до 124.

С 2019 года китайские издатели выпустили 90 новых журналов, охватывающих новые междисциплинарные области, такие как искусственный интеллект, квантовая наука, биомедицина, передовое производство, энергетика и окружающая среда, а также новые материалы.

В 2019 году Китай запустил пятилетний план действий по созданию ведущих мировых научно-технических журналов, уделяя приоритетное внимание журналам в области фундаментальных исследований, стратегических передовых исследований и новых междисциплинарных областей.