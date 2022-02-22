Уагадугу, 22 февраля, 2022, 04:41 — ИА Регнум. По меньшей мере 59 человек погибли при взрыве на шахте в Буркина-Фасо. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на свои источники.

Цитата из х/ф «Прорыв». Реж. Дмитрий Светозаров. 1986. СССР Взрыв

Инцидент произошел на участке по промывке золота, где его добыча запрещена в связи с угрозой оползней. По предварительной информации, причиной взрыва стал пожар на складе контрабандного динамита.

В результате инцидента также пострадали 50 человек. Среди них есть женщины и дети. Несколько пострадавших находятся в критическом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 февраля при взрыве динамита в шахте по добыче золота на севере Танзании погибли два человека.