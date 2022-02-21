Петропавловск-Камчатский, 22 февраля, 2022, 02:32 — ИА Регнум. На Камчатке увеличилась стоимость ПЦР-тестирования на коронавирусную инфекцию в частных клиниках, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом штабе ОНФ.

Иван Шилов, ИА REGNUM ПЦР-тестирование

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По результатам мониторинга ОНФ, две недели назад Камчатка оказалась в числе регионов с самым дорогим ПЦР-тестированием в коммерческих медцентрах — в среднем услуга стоила 2750 рублей. Дешевле всего тестирование можно было пройти за 1700 рублей, самый дорогой тест стоил — 3200 рублей. Сейчас ценник увеличился в среднем на 300 рублей.

В одной из частных медицинских клиник пояснили, что своей лаборатории на территории края нет и все ПЦР-тесты отправляются в другой регион, поэтому в стоимость включены, в том числе, транспортные расходы.

Как сообщало ИА REGNUM, менее 20 случаев заражения коронавирусом зарегистрировано среди беженцев из Донбасса, прибывших в Ростовскую область.