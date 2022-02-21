Киев, 22 февраля, 2022, 02:07 — ИА Регнум. Заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины было прервано на неопределенное время. Об этом 22 февраля сообщил журналистам пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

President.gov.ua Сергей Никифоров

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Никифоров уточнил, что заседание СНБО может, «как в суде», продолжаться и два дня, и призвал журналистов расходиться. По поводу обращения президента Украины Владимира Зеленского к согражданам Никифоров не сказал никакой конкретной информации.

В свою очередь, секретарь СНБО Алексей Данилов пояснил в ходе брифинга, что президент Украины не закрывал заседания СНБО и его участники в случае необходимости оперативно соберутся снова.

«Все члены Совета национальной безопасности и обороны находятся на своих местах. Сектор переведен в режим 24/7», — отметил Данилов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Украины Зеленский обещал выступить с обращением к согражданам по поводу признания Россией независимости Донецкой и Луганской Республик.