Киев, 22 февраля, 2022, 00:51 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский выступит в ближайшее время с обращением к народу, заявил секретарь украинского совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в ходе брифинга.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Следите за развитием событий в трансляции: «Украина переходит границу: бои в Донбассе и эвакуация — трансляция»

"В ближайшее время ждем выступления президента Украины», — заявил он.

Он добавил, что Украина продолжает считать своими регионы Донбасса и готова выполнять свои обязательства перед местными жителями.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании Донецкой и Луганской народных республик. Российский лидер отметил, что с 2014 года украинские нацисты осуществляют террор на территории Украины, а действующие власти в Киеве продолжают погружать страну в нищету и безысходность.