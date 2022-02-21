Лондон, 22 февраля, 2022, 00:21 — ИА Регнум. Решение России о признании независимости ДНР и ЛНР демонстрирует «вопиющее пренебрежение к Минским соглашениям», заявила в понедельник, 21 февраля, глава МИД Великобритании Элизабет Трасс.

UK Government Элизабет Трасс

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Решение России — это продолжение атаки на суверенитет и территориальную целостность Украины, конец минского процесса и нарушение Устава ООН, сказала она.

Россия выбрала путь конфронтации, а не диалога, и это ее решение не останется без ответа, сейчас Великобритания «и ее союзники» решают, каким именно будет этот ответ, добавила министр.

21 февраля 2022 года президент России Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, а также подписал договоры о сотрудничестве с обеими республиками.