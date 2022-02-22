Монако, , 00:16 — REGNUM Сербия находится в процессе евроинтеграции и поддерживает территориальною целостность Украины, но ее население в большинстве своем поддерживает Россию. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 21 февраля в Монако, где находится с визитом.

Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если вы посмотрите на заголовки, вы увидите, что в 80% наших СМИ нет никакой объективности, и они всегда на стороне России», — процитировал портал b92 слова Вучича.

Вучич добавил, что настроение населения «можно понять», но он как президент обязан обеспечивать мир и стабильность, в то время как ситуация в регионе Западных Балкан весьма непростая.

«Поэтому ключевой направленностью нашей политики будет защита страны, а не втягивание в военный конфликт», — сказал Александр Вучич, добавляя, что существуют оправданная боязнь того, что нестабильность в Восточной Европе распространится и на Западные Балканы.

Напомним, что ранее Вучич рассказал о том, что после заявления Владимира Путина о признании ЛНР и ДНР он ожидает, что политическое давление на Сербию усилится.