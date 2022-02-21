Вашингтон, 21 февраля, 2022, 23:12 — ИА Регнум. Администрация США обсуждала с украинской стороной возможность экстренного отъезда президента Украины Владимира Зеленского из Киева, сообщает 21 февраля телеканал NBC News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

По утверждению телеканала, такой вариант рассматривался в случае эскалации ситуации.

«Чиновники администрации Байдена обсуждали с украинским правительством планы относительно того, чтобы президент Владимир Зеленский покинул Киев в случае российского вторжения», — заявил журналист NBC News Ричард Энджел на своей странице в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вашингтон неоднократно призвал граждан США покинуть территорию Украины.

Кроме того, в Госдепе заявили о переводе посольства США на Украине из Киева во Львов.