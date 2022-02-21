Москва, 21 февраля, 2022, 22:22 — ИА Регнум. Все причастные к массовому сожжению людей в Одессе, известны поимённо и всех их постигнет заслуженная кара, заявил 21 февраля президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к гражданам Российской Федерации.

Дом профсоюзов. Одесса. 2 мая

Он напомнил о волне террора, насилия и убийств, захлестнувшей Украину после нацистского госпереворота в Киеве в феврале 2014 года.

«Невозможно без содрогания вспоминать о страшной трагедии Одессы, преступники не понесли наказания, но мы знаем их поимённо, мы сделаем всё, чтобы их найти и покарать», — сказал Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 мая 2014 в Одессе украинские нацисты заживо сожгли в Доме профсоюзов несколько десятков противников киевского переворота. Выпрыгивавших из окон людей добивали арматурой и палками. По официальным данным, тогда были зверски убиты 48 человек. Родные и близкие неоднократно заявляли, что жертв было гораздо больше.