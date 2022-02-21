Луганск, 21 февраля, 2022, 22:03 — ИА Регнум. Народная милиция ЛНР подтверждает, что руководитель Глава представительства Луганской Народной Республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) ранен в результате подрыва его автомашины возле здания СЦКК.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

Об этом 21 февраля сообщил представитель Народной милиции ЛНР в эфире телеканала «Россия-24».

По его мнению, речь идёт о покушении и диверсии.

«На парковке возле здания представительства взорвался автомобиль, произошло покушение на руководителя представительства, пострадал он, и пострадал водитель», — рассказал он.

По данным Народной милиции, более в результате взрыва никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне обострения обстановки на линии соприкосновения в Донбассе на территории ЛНР и ДНР резко активизировались украинские диверсионные группы.