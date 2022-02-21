Кливленд, США, 21 февраля, 2022, 21:28 — ИА Регнум. Пятьпредставителей странАфрикибыли отобраныдля участиявсоревнованииClorox Rising Starsв рамкахматча всех звездНБА, проходившего в американском городе Кливленде, штат Огайо. Мероприятие представляет собой спортивное состязание, в котором играют баскетболисты-новички и спортсмены, участвующие в турнире второй год подряд. Об этом пишет новостное издательствоMtanzania.

Nba.com Игра

Среди игроковClorox Rising Stars было четверо нигерийцев: АйзекОкоро, член командыClevelandCavaliers; ПрешесАчиува, командаTorontoRaptors; ДесмондБэйн, командаMemphisGrizzlies, АйоДосунму, командаChicagoBulls. Пятым представителем Африканского континента сталконголезец ДжонатанКуминга, игрок командыGoldenStateWarriors.

«Я представляю НигериюштатРиверс. Я представляю Порт-Харкорт, город, в котором я родился. Я знаю, чтона моей родине живетмного детей, которыеравняются на меняи хотятстать тем, кем я являюсь сегодня. Яявляюсь примером для подражания для многих детей, нравится мне это или нет. Поэтому ядолжен продолжать делать то, что я делаю, верить в лучшееи просто продолжать усердно работать, чтобы я моги дальше вдохновлять этих детей», — отметилАчиува.

КомандаBarry, за которую игралОкоро вClorox Rising Stars, победила командуIsiah, в которую были отобраныБэйн иАчиува, со счетом25−20в финале.