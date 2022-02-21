Астрахань, 21 февраля, 2022, 20:16 — ИА Регнум. В Астраханской области с 21 февраля введён режим повышенной готовности для органов управления и системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Как сообщает ИА REGNUM, соответствующее распоряжение подписал губернатор Игорь Бабушкин.

Официальный сайт ДНР Эвакуация жителей ДНР

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К размещению и организации жизнедеятельности граждан, прибывающих из ЛНР и ДНР, решено привлечь силы и средства территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также силы и средства, привлекаемые для организации жизнеобеспечения эвакуированного населения.

Ответственным за эти мероприятия назначен вице-губернатор — председатель правительства Астраханской области Олег Князев. Главе Приволжского района рекомендовали организовать взаимодействие с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти и организациями по обеспечению функционирования пунктов временного размещения и всех видов жизнедеятельности размещаемого населения.