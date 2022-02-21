Саранск, 21 февраля, 2022, 19:53 — ИА Регнум. В Мордовии начала работать горячая телефонная линия по вопросам помощи прибывающим в республику жителям ЛНР и ДНР. Прибытия первой группы вынужденных переселенцев регион ожидает уже 22 февраля, сообщает оперативный штаб.

Официальный сайт МВД ЛНР Эвакуация жителей ЛНР

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На горячей линии по номеру 8 (8342) 39-29-29 жители республики смогут предложить эвакуированным свою помощь. Кроме того, во всех районах Саранска открыты пункты сбора гуманитарной помощи.

«Встречу организуем совместно с волонтёрами. Места для расселения предусмотрены в районах республики и Саранске. Это общежития, гостиницы, свободные жилые помещения муниципальных жилищных фондов. Есть предложения и от жителей районов — по размещению в частных домах», — отметил глава регионального штаба по приему жителей Луганской и Донецкой народных республик, первый зампред правительства Мордовии Игорь Фейгин.

На заседании правительства региона, которой провел премьер-министр Владимир Сидоров, прорабатывались вопросы определения детей из ЛНР и ДНР в детские сады и школы, а также возможного трудоустройства мирных жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти республики заявили о готовности принять около 500 вынужденных переселенцев. Планировалось, что они прибудут в Мордовию 24 февраля.