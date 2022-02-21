Саранск, 21 февраля, 2022, 19:40 — ИА Регнум. За сутки в инфекционные стационары Мордовии госпитализировали 64 пациента. Об этом свидетельствуют данные регионального оперативного штаба. Накануне в регионе с симптомами COVID-19 в больницы попал 131 человек.

Дарья Драй ИА REGNUM Медики в «красной зоне»

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В настоящее время в ковид-стационарах республики лечение получают 1569 пациентов с подтвержденным коронавирусом и внебольничной пневмонией. Состояние 6996 человек медицинские работники контролируют в амбулаторных условиях.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписался 561 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 45 352 жителя республики.

Всего в регионе подтвердили 55 963 случая заражения коронавирусом, из них 601 — за минувшие сутки.

Более 45 тыс. жителей Мордовии справились с COVID-19 за время пандемии