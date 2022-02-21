Сыктывкар, 21 февраля, 2022, 19:40 — ИА Регнум. В Коми беженцев из ДНР и ЛНР разместят в санатории и оздоровительном центре, находящихся в Сыктывдинском районе, сообщает ИА «Комиинформ».

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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"Пунктами временного размещения беженцев определены детский оздоровительно-образовательный центр «Гренада» в деревне Парчег Сыктывдинского района и «Санаторий «Лозым» с. Пажга Сыктывдинского района», — пишет издание.

Сообщается, что учреждения смогут принять 200 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Россию прибыли 61 тысяч беженцев из Донбасса.