Саранск, 21 февраля, 2022, 19:39 — ИА Регнум. В Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписался 561 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 45 352 жителя республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Коронавирус

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Всего в регионе подтвердили 55 963 случая заражения коронавирусом, из них 601 — за минувшие сутки. Скончались от коронавирусной инфекции как основной причины 1238 человек, четыре летальных случая среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано за минувшие сутки. Накануне из числа пациентов с COVID-19 скончались три человека.

В ковид-центры республики были госпитализированы 64 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 18 февраля, в ковид-стационарах республики лечение получали 1449 пациентов с подтвержденным коронавирусом и внебольничной пневмонией. Состояние 4667 человек медицинские работники контролировали в амбулаторных условиях.