Йошкар-Ола, , 19:30 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 21 февраля выздоровели с начала пандемии 30 732 жителя республики, за последние сутки выписан 91 человек. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 41 868 случаев заражения коронавирусом, из них 252 — за последние сутки. 1010 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом, накануне умерли три человека с COVID-19, за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались также трое жителей Марий Эл.

За день в ковид-стационары госпитализировали десять человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 18 февраля лечение получали 708 пациентов, из них у 468 жителей подтверждено заражение коронавирусом.