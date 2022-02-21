Благоевград, Болгария, 21 февраля, 2022, 19:31 — ИА Регнум. В Бачиновском природном парке Благоевградской области на юго-западе Болгарии неизвестные браконьеры застрелили 17 краснокнижных уток, зимовавших на местном водоеме. Об этом 21 февраля сообщает софийская газета «Монитор».

Генри Томас Алкен. Охота на уток

Отмечается, что преступление было совершено в ночь на 21 февраля. Охранники паркового комплекса слышали выстрелы, однако не успели вовремя добраться до места трагедии.

Ведется следствие. Как утверждают специалисты, общий ущерб, нанесенный региональной фауне, исчисляется десятками тысяч долларов. За содеянное злоумышленникам грозит до 5 лет тюрьмы.