Горна-Оряховица, 21 февраля 2022, 19:13 — REGNUM Несколько человек получили легкие травмы в результате масштабного пожара, произошедшего на химическом комбинате в Горна-Оряховице (Велико-Тырновская область на севере Болгарии). Об этом 21 февраля сообщает софийская газета «Факты».

Пожар на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе
Пожар на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе
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По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание в одном из складских помещений.

Согласно официальной информации, пожарные, прибывшие на место происшествия, смогли оперативно эвакуировать персонал предприятия, а также предотвратить взрывы находящихся на территории комбината нескольких цистерн с ацетоном.

К настоящему времени пожар полностью ликвидирован. Ведется расследование.

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