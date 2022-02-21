Горна-Оряховица, , 19:13 — REGNUM Несколько человек получили легкие травмы в результате масштабного пожара, произошедшего на химическом комбинате в Горна-Оряховице (Велико-Тырновская область на севере Болгарии). Об этом 21 февраля сообщает софийская газета «Факты».

Пожар на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе 02.mchs.gov.ru

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание в одном из складских помещений.

Согласно официальной информации, пожарные, прибывшие на место происшествия, смогли оперативно эвакуировать персонал предприятия, а также предотвратить взрывы находящихся на территории комбината нескольких цистерн с ацетоном.

К настоящему времени пожар полностью ликвидирован. Ведется расследование.

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