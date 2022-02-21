Москва, 21 февраля, 2022, 19:00 — ИА Регнум. Донецкую и Луганскую народные республики надо признать в тех границах, в которых они были до оккупации украинскими боевиками, заявил 21 февраля на заседании Совета безопасности РФ глава МВД России Владимир Колокольцев.

Andrew Butko Монумент «Освободителям Донбасса». Донецк

По его словам, признавать ДНР и ЛНР надо однозначно.

«Однозначно необходимо признавать эти республики. Но я бы хотел внести поправку — признавать в тех границах административных, в которых эти республики и их народы находились до оккупации вооруженными силами Украины. Именно от Мариуполя — и заканчивая историческим границами», — уточнил глава МВД России.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин заявил, что окончательное решение по вопросу официального признания республик Донбасса будет принято 21 февраля.