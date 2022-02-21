Москва, 21 февраля, 2022, 18:52 — ИА Регнум. Решение о том, признает ли Россия ДНР и ЛНР, будет принято сегодня, 21 февраля, заявил российский президент Владимир Путин на заседании Совбеза РФ.

Kremlin.ru Владимир Путин

Владимир Путин «Спасибо, уважаемые коллеги! Я ваше мнение услышал. Решение будет принято. Сегодня. Я вас хочу поблагодарить за эту встречу, за это совещание».

Напомним, СБ РФ под председательством Путина сегодня, 21 февраля, обсуждал инициативу признать ДНР и ЛНР суверенными республиками.