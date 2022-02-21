Нижний Новгород, 21 февраля, 2022, 18:50 — ИА Регнум. Более тысячи эвакуированных из Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики беженцев разместят в семи городах и районах Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном правительстве сегодня, 21 февраля.

Евгений Катышев Флаг Нижегородской области

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Вынужденных переселенцев направят в Нижний Новгород, Бор и Дзержинск, а также в Богородский, Володарский, Кстовский и Павловский районы.

Там их поселят в пунктах временного размещения в домах отдыха, пансионатах, туристических базах и спортивных школах, а также обеспечат горячим питанием и предметами первой необходимости.

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