Москва, 21 февраля, 2022, 18:45 — ИА Регнум. Мнения, высказанные на заседании Совбеза России по вопросу признания ДНР и ЛНР, заранее не были известны президенту страны Владимиру Путину. Он сказал об этом, обращаясь к присутствовавшим 21 февраля на СБ РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Владимир Путин «Каждый из вас знает, я специально хочу это подчеркнуть, специально ни с кем из вас заранее ничего не обсуждал. Ваше мнение заранее не спрашивал. И то, что происходит сейчас, это происходит, что называется, с чистого листа, потому что я хотел узнать ваше мнение без всякой предварительной со стороны подготовки».

Напомним, Путин заявил, что собрал СБ РФ сегодня специально по вопросу статуса республик Донбасса.