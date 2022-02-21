Москва, 21 февраля, 2022, 18:04 — ИА Регнум. Против ЛНР и ДНР Украина сосредоточила более 59 тыс. своих военных, заявил 21 февраля министр обороны России Сергей Шойгу на заседании Совета безопасности РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Он подчеркнул, что сосредоточение украинской военной группировки происходит вопреки соглашениям по мерам безопасности.

«В общей сложности 59,3 тыс. военнослужащих, которые сосредоточены у границ ЛНР и ДНР. В результате наших переговоров по выполнению мер безопасности войска и тяжелая техника должны были быть отведены от линии соприкосновения на дальность того самого выстрела, чтобы это не достигало населенных пунктов. Сегодня мы наблюдаем возвращение этой техники на прежние позиции», — рассказал Сергей Шойгу.