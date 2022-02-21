Севастополь, 21 февраля, 2022, 17:46 — ИА Регнум. Беженцы из Донецкой и Луганской народных республик уже прибывают в Севастополь самостоятельно, сообщили 21 февраля в пресс-службе правительства города.

Герб Севастополя Герб Севастополя

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«Я так понимаю, что речь о прибывающих к родственникам и знакомым, и у людей возникает много вопросов организационного характера», — отметил губернатор Михаил Развожаев.

«Если севастопольцы сами проявляют инициативу и принимают знакомых, друзей или родственников, то в этой ситуации мы, конечно, тоже готовы оказывать организационную помощь, но здесь надо рассматривать каждую ситуацию, документальный статус и прочее. Попрошу коллег из УМВД держать ситуацию на контроле, потому что не исключаю, что могут быть спекуляции», — подчеркнул губернатор.

Те жители Донбасса, которые прибывают в Севастополь самостоятельно, могут получить консультацию в волонтерском штабе «Мы вместе — Севастополь» по телефонам: 8 (8692) 227−227, +7 978 625-45-63 , +7 978 256-11-01 .

В правительстве уточнили, что централизованно вместе с МЧС в регионе готовы принять 544 человека.