Путин назвал вопрос Донбасса вопросом безопасности Европы
Москва, 21 февраля, 2022, 17:27 — ИА Регнум. Вопрос статуса республик Донбасса очень тесно связан с безопасностью в Европе, заявил 21 февраля российский президент Владимир Путин на заседании СБ РФ.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Владимир Путин
«Эти вопросы, безусловно, очень тесно связаны (это разные вопросы), но тем не менее, очень тесно связаны с глобальными проблемами обеспечения безопасности в мире вообще и на европейском континенте — в частности. Потому что использование Украиной инструментов противостояния с нашей страной, Россией, представляет, конечно, для нас серьёзную, очень большую угрозу».
Напомним, 21 февраля Путин открыл заседание СБ РФ, посвящённое вопросу возможности признать ДНР и ЛНР.