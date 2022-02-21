Москва, 21 февраля, 2022, 17:27 — ИА Регнум. Вопрос статуса республик Донбасса очень тесно связан с безопасностью в Европе, заявил 21 февраля российский президент Владимир Путин на заседании СБ РФ.

Владимир Путин

«Эти вопросы, безусловно, очень тесно связаны (это разные вопросы), но тем не менее, очень тесно связаны с глобальными проблемами обеспечения безопасности в мире вообще и на европейском континенте — в частности. Потому что использование Украиной инструментов противостояния с нашей страной, Россией, представляет, конечно, для нас серьёзную, очень большую угрозу».