Калуга, 21 февраля, 2022, 17:39 — ИА Регнум. В Калуге 21 февраля губернатор Владислав Шапша провёл первое заседание оперативного штаба по организации помощи жителям Донецка и Луганска, вынужденно покинувшим свои дома. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

Следите за развитием событий в трансляции: «Украина переходит границу: бои в Донбассе и эвакуация — трансляция»

По оперативным данным, на территорию России в настоящее время прибыли свыше 61 тысячи жителей Донецка и Луганска. Их принимают 15 российских регионов. Калужская область также готовится разместить у себя беженцев.

В области уже определены места пунктов временного размещения, спланировано выделение автобусов на транспортировку прибывающих людей, решается вопрос обеспечения вынужденных переселенцев сим-картами. В ходе заседания отмечалось, что учреждениями социальной защиты населения, подведомственными министерству труда и социальной защиты области, будет организована вся необходимая социально-психологическая и социально-педагогическая помощь, а также услуги по реабилитации детям-инвалидам. Помощь готовы оказать и некоммерческие организации. Готовы к приему людей, вынужденно покинувших территорию Украины, медицинские учреждения и образовательные организации — детские сады, школы и вузы.

«Из-за обострившейся ситуации свои дома, по предварительным оценкам, могут покинуть сотни тысяч жителей Донбасса. Мы не можем оставаться в стороне, когда женщины, дети, пожилые люди находятся в опасности. Наша область выразила готовность принять людей, эвакуированных из зоны боевых действий. Необходимо всесторонне подготовиться к встрече людей: оборудовать места их размещения, организовать питание и медицинское обслуживание, психологическую помощь, обеспечить вещами первой необходимости. Среди эвакуированных много детей. Надо обязательно организовать образовательный процесс», — отметил Владислав Шапша.