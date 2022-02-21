Москва, 21 февраля, 2022, 17:15 — ИА Регнум. Вопрос о признании независимости ДНР и ЛНР предложил решить в ходе заседания Совета Безопасности России 21 февраля президент страны Владимир Путин.

Владимир Путин

«Цель нашего сегодняшнего совещания заключается в том, чтобы послушать коллег и определить наши дальнейшие шаги на этом направлении. Имею в виду и обращение руководителей Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики к России с просьбой признать их суверенитет и постановление Госдумы Российской Федерации на эту же тему с призывом к главе государства признать независимость и суверенитет ДНР и ЛНР».