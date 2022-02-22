Москва, 22 февраля, 2022, 20:23 — ИА Регнум. Нет никакого прогресса в вопросе признания долга за потреблённый Приднестровьем газ. Об этом 21 февраля ИА REGNUM заявила доктор политических наук, профессор РАНХиГС, доцент МГУ им М.В. Ломоносова Наталья Харитонова.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

«В вопросах, связанных с газом, прогресса не наблюдается», — заявила эксперт.

Долг ПМР за газ давно стал предметом политического торга и таковым пока что остается, отметила политолог.

«Каких-то четко артикулированных решений здесь не наблюдается», — заключила Харитонова.

Напомним, что с осени 2021 года, после окончания долгосрочного контракта с Газпромом, между Молдавией и российским холдингом шли переговоры, в рамках которых Газпром настаивал на признании Молдавией долга за газ, потребленный Приднестровьем.