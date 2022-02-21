Луганск, 21 февраля, 2022, 17:07 — ИА Регнум. Вооруженные формирования Украины за последний день устроили не менее 12 обстрелов территории Луганской Народной Республики, сообщает 21 февраля Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Представительство ЛНР в СЦКК и в переговорном процессе Поврежденные постройки в результате обстрела ВСУ

По данным Центра, 12 украинских обстрелов были зафиксированы с 11:05 до 15:40 мск. Под огнём украинских террористов оказались десять населенных пунктов ЛНР.

Украинские боевики применили 120-мм и82-мм миномёты, ручные и станковые гранатомёты, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Информация о пострадавших и повреждениях жилищ и инфраструктуры уточняется.