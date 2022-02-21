Санкт-Петербург, 21 февраля, 2022, 17:08 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге приговорили к 8 годам колонии строгого режима бывшего начальника Кингисеппской таможни Северо-Западного таможенного управления Федеральной таможенной службы РФ Сергея Слепухина, пойманного на взятке. Об этом 21 февраля сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленинградской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Приговор

Государственному обвинителю удалось доказать в Дзержинском районном суде Петербурга вину обвиняемого и тот факт, что в 2016 году он получил от фактического владельца ряда юридических лиц взятку в сумме 27 тыс. долларов США (1,8 млн рублей по курсу 2016 года, — прим. ред.).

В ходе судебного разбирательства было установлено, что деньги передавались за обеспечение Слепухиным беспрепятственного перемещения товаров через таможенную границу Таможенного союза с уклонением от уплаты установленных пошлин и платежей, а также за оказание общего покровительства во внешнеэкономической торговой деятельности указанным юридическим лицам в структурных подразделениях Кингисеппской таможни.

«С учетом мнения государственного обвинителя суд квалифицировал действия подсудимого по ч. 6 ст. 290 УК РФ, то есть как получении взятки за совершение действий в пользу взяткодателя и представляемых им лиц, в особо крупном размере», — уточнили в прокуратуре Ленобласти.

В суде подсудимый свою вину не признал. Слепухин был приговорен к восьми годам колонии строгого режима и штрафу на сумму более 3,5 млн рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе на пять лет.

Как отметили в пресс-службе СУ СКР по Ленобласти, в обеспечение гражданского иска и возможной конфискации имущества по ходатайству следствия наложен арест на имущество подсудимого на сумму более 12,5 млн рублей, на автомобиль Lexus NX200, земельный участок общей площадью 2,6 тыс. кв. метров, с имеющимися на нем постройками.