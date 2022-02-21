Таллин, 21 февраля, 2022, 17:02 — ИА Регнум. С марта 2022 года увеличивается количество автобусных рейсов между столицей Эстонии и Санкт-Петербургом. Об этом сообщила эстонская автобусная фирма Lux Express Group.

Http://www.gradkostroma.ru Автобусы

Еженедельное количество отправлений из каждого города увеличивается с 24 до 28, в первую очередь за счет числа рейсов ночных автобусов в Таллин, которые вместо трех раз в неделю станут совершать ежедневные рейсы в 23:15 по московскому времени (22:15 по Эстонии) из Санкт-Петербурга.

На ночные отправления выйдут автобусы Lux Express Lounge, рассчитанные на 45 мест (в салонах других автобусов компании 56 мест). 15 кресел в этих автобусах находятся в более комфортной зоне и располагаются по принципу 2+1 (в каждом ряду 2 с одной стороны и 1 — с другой).

Из Таллина Lux Express Lounge теперь будет отправляться в Санкт-Петербург ежедневно в 11:15 по местному времени (12:15 по Москве).

В январе и феврале 2022 года автобусы Lux Express совершат 350 отправлений между городами. При этом как минимум десять рейсов Lux Express в месяц распродаются полностью.

В фирме рассчитывает на резкий рост числа пассажиров после отмены ковид-ограничений — пока поездки с туристическими целями на автобусах из России в Эстонию запрещены.