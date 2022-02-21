Донецк, 21 февраля, 2022, 16:56 — ИА Регнум. С просьбой к российскому президенту Владимиру Путину признать независимость ДНР обратился глава республики Денис Пушилин, передаёт 21 февраля «Россия 24».

Dnr-news.com Денис Пушилин

Пушилин «От имени всего народа просим Вас признать ДНР как независимое, демократическое, правовое и социальное государство».

Он добавил, что просит рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве между Москвой и Донецком. При этом нужно предусмотреть «сотрудничество в сфере обороны».