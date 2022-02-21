Пенза, 21 февраля, 2022, 17:09 — ИА Регнум. В Пензенскую область прибудут 2,1 тыс. жителей, эвакуированных из городов Донецка и Луганска. Об этом 21 февраля сообщил губернатор Олег Мельниченко.

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«Завтра мы ожидаем два железнодорожных состава с жителями Донбасса. В регион направлено 2100 жителей, эвакуированных из Донецка и Луганска. В структуре беженцев от 35 до 45 процентов — это дети», — уточнил глава региона.

По словам Мельниченко, в Пензенской области готовятся к тому, чтобы создать максимально комфортные условия для временного проживания семей, особенно с малышами.

«Постараемся сделать так, чтобы беженцы почувствовали наше дружеское участие. Чтобы у них здесь было все необходимое», — добавил он.

Пока определены восемь объектов, где расположатся жители Донецка и Луганска. Ожидается, что пункты временного проживания беженцев будут созданы на базе гостиниц и оздоровительных учреждений Пензенской области. Уже подготовили места в санаториях имени Володарского и Кирова, «Берёзовой роще», гостиницах «Ласточка» и «Буртасы». Также пункты временного проживания разместятся в детском оздоровительном лагере «Звёздочка», санатории «Нива» и на базе социального объекта в Леонидовке.

Ранее ИА REGNUM сообщало, с 21 февраля в Пензенской области для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС введен режим чрезвычайной ситуации. Основанием для его введения послужила необходимость решения вопросов размещения, социальной защиты и организации всестороннего обеспечения помощи для прибывающих граждан ДНР и ЛНР.

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