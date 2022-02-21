Луганск, 21 февраля, 2022, 16:50 — ИА Регнум. Признать ЛНР попросил президента России Владимира Путина глава республики Леонид Пасечник в своём обращении 21 февраля.

Пасечник

«Владимир Владимирович! С целью недопущения массовой гибели населения республики, 300 тысяч из которых являются гражданами России, прошу Вас признать суверенитет и независимость Луганской Народной Республики».